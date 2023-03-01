

ويعدّ الفرنسي صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفًا) عام 1958.

وخاض فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب "الديوك" سجّل خلالها 30 هدفًا.

وكان فونتين أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام البرازيل بقيادة بيليه.

وبالاضافة الى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلا رائعًا على صعيد الأندية حيث توج بطلا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956) و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، بالإضافة إلى إحرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليًا) مع رينس عام 1959 وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه.

دخل فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية، معترك التدريب واستلم منتخب فرنسا عام 1967 لكنه لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين.

أشرف على تدريب باريس سان جيرمان في الفترة من 1973 إلى 1976 وصعد بالفريق إلى مصاف الدرجة الأولى عام 1974.

أنهى مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب حيث قاده إلى المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية عام 1980.