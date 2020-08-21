

وكان حمادي العقربي أحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي الذي شارك في كأس العالم 1978 بالأرجنتين لتودع مدينة صفاقس نجم فريقها السابق.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الدعوة للوقوف دقيقة صمت في كامل الملاعب ترحما على روح فقيد كرة القدم التونسية.

