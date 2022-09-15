تغلّب وست هام على سيلكبورغ بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقّدم كوسك لأصحاب الأرض (5) قبل أن يرد وست هام بثلاثية للأرجنتيني لانزيني (13 من ركلة جزاء) والإيطالي سكاماكا (25) وداوسون (38).

وذلّل تينغشتيدت الفارق قبل ربع ساعة من نهاية المباراة لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة الثانية توالياً في البطولة.

ويتصدر وست هام المجموعة بست نقاط وبفارق نقطتين عن أندرلخت البجيكي الذي تعادل دون أهداف مع إف سي إس بي الروماني.

وفي المجموعة الرابعة ذهبت الصدارة إلى كولن الألماني بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بالفوز على ضيفه سلوفاكو التشيكي 4-2 فيما انتهت مباراة بارتيزان الصربي ونيس الفرنسي بالتعادل بهدف لمثله.