وسجل الإيطالي جيانلوكا سكاماكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

وفي ذات المجموعة، دك فريق سيلكبورغ الدنماركي شباك ضيفه إف سي إس بي الروماني بخماسية نظيفة.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل ليخ بوزنان البولندي مع ضيفه بئر السبع دون أهداف.

وانتصر نيس الفرنسي على مضيفه سلوفاكو التشيكي في المجموعة الرابعة بهدف دون رد.

وفي الخامسة، تعادل دنيبرو الأوكراني مع فادوتس من ليشتنشتاين 2-2.

وفاز مولده النرويجي على شامروك روفرز الايرلندي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات المجموعة السادسة.

وفي المجموعة السابعة، انهزم سيفاسبور التركي أمام ضيفه بالكاني من كوسوفو 3-4.

أما في المجموعة الثامنة، فقد انتصر بيونيك الأرميني على زالغيريس الليتواني بهدفين دون رد.



