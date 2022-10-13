وانتصر وست هام على ضيفه أندرلخت 2-1 في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية.

وسجّل للفائز الجزائري سعيد بن رحمة وبوين (14 و30) فيما تكفل إسبوسيتو بهدف تذليل الفارق من ركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية المباراة.

وهذا الانتصار الرابعة لوست هام ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق ست نقاط عن سيلكبورغ الدنماركي الذي فاز على إف سي إس بي الروماني 5-0 فيما توقف رصيد أندرلخت عند أربع نقاط.

وفي المجموعة السادسة فاز ديورغردن السويدي على ضيفه غنت البلجيكي 4-2 ليعتلي الصدارة برصيد 10 نقاط أمام مولده النرويجي (7 نقاط) والفائز على شامروك روفرز الأيرلندي 3-2.

وبقيت الحظوظ متوازنة في المجموعة السابعة إذ يملك كلوج الروماني سبع نقاط بعد فوزه 2-0 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي وهو ذات رصيد سيفاسبور التركي الفائز على بالكاني من كوسوفو 2-1.

وفي المجموعة الثامنة تعادل بازل السويسري مع مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-3 ليبقى الأول في الصدارة بسبع نقاط.

وفاز زالغيريس الليتواني 2-1 على ضيفه بيونيك الأرميني.