انتصر وست هام الإنكليزي على سيلكبورغ الدنماركي 1-0 في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية ليضمن الصدارة.

وسجّل الأرجنتيني لانزيني هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء مع الدقيقة الرابعة والعشرين.

ورفع وست هام رصيده إلى 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن الخاسر الذي يحتل المركز الثاني.

ويحتل أندرلخت البلجيكي المركز الثالث بخمس نقاط بعد تعادله مع إف سي إس بي الروماني 2-2.

آلكمار متمسك بالصدارة

وتابع إي زد آلكمار مشواره الناجح في المجموعة الخامسة التي يتصدرها برصيد 12 نقطة بعد فوزه على مضيفه فادوتس من ليختنشتاين 2-1.



ولم يتمكن آلكمار من حسم الصدارة بسبب فوز دنيبرو الأوكراني على أبولون ليماسول القبرصي بهدف دون رد، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

ديورغردن يقلب تأخره

وقلب ديورغردن السويدي تأخره 2-0 أمام مولده النرويجي ليحقق الفوز 3-2 ويحسم صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة.

من جهته حافظ غنت البلجيكي على حظوظه بعد وصوله للنقطة الخامسة بفارق نقطتين عن مولده الثاني وذلك عقب تعادله مع مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي 1-1.

سيفاسبور يقترب من حسم الصدارة

نجح سيفاسبور التركي في الانفراد بصدارة المجموعة السابعة بعد فوزه على كلوج الروماني 3-0 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

وواصل سلافيا براغ التشيكي الملاحقة بوصوله للنقطة السابعة (ذات رصيد كلوج) بفوزه على بالكاني من كوسوفو 1-0.

تكافؤ في المجموعة الثامنة

وفي مباراة أخطاء حراس المرمى انتصر سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ضيفه بيونيك الأرميني 2-1 فيما تعادل بازل السويسري على أرضه مع زالغيريس الليتواني 2-2.

ويملك براتيسلافا 8 نقاط في الصدارة أمام بازل 8 وبيونيك 6 وزالغيريس 5.