وزير الرياضة البريطاني ينتقد شغب الجماهير October 29, 2021 15:06 1:05 دقيقة قال وزير الرياضة البريطاني نايغل هودلستون إنّ شغب الجماهير الإنكليزية في نهائي بطولة أمم أوروبا في ويمبلي من المؤكد أن يكون له تأثيرات سلبية على ملف إنكلترا المشترك مع أيرلندا لتنظيم كأس العالم 2030. تقارير إخبارية كأس العالم إنكلترا -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة وزير الرياضة البريطاني ينتقد شغب الجماهير 1:11 دقيقة هوفمان يتحدّث عن موضوع تطعيم لاعبي كرة القدم 1:11 دقيقة انطلاق بث سلسلة خاصة بالسيرة الذاتية لمارادونا 0:24 دقيقة لابورتا يشيد بتطور تشافي ويرفض تأكيد التعاقد معه 1:16 دقيقة هدف على طريقة إبراهيموفيتش في الدوري الأميركي 3:03 دقيقة مباراة منتظرة بين باريس سان جيرمان وليل 1:42 دقيقة كريم بنزيمة يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية 4:44 دقيقة أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل على أرض ليفانتي 0:29 دقيقة فوز ثمين للوداد على الجيش الملكي 0:27 دقيقة بارجوان يقود مرانه الأول مع برشلونة