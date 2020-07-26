وزارة الصحة السودانية: 4 لاعبين من المريخ و2 من الهلال مصابون بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 13:49 5:06 دقيقة أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد عن إصابة 4 لاعبين من نادي المريخ و2 من الهلال بفيروس كورونا. وإثر ذلك أعلن نادي الهلال تجميد نشاطه الرياضي. الهلال السوداني المريخ السوداني -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة كوارتارارو بطل جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي 5:06 دقيقة إصابات بفيروس كورونا في صفوف المريخ والهلال 0:34 دقيقة مرسيليا يعيّن مديراً رياضياً جديداً لكرة القدم 1:19 دقيقة بارتوميو يُطمئن عشاق برشلونة..فماذا قال؟ 3:49 دقيقة كونتي ينفي ما يشاع عن انتقال ميسي إلى إنتر 9:53 دقيقة لقاء خاص مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا 0:43 دقيقة يونيون برلين يضم الياباني إندو 0:29 دقيقة كأس العرب قطر 2021: فيفا يخاطب الاتحادات المعنية 1:24 دقيقة الدحيل يتعادل والسد يفوز بغياب مدربه 3:20 دقيقة إنتر يستعيد الوصافة بفوزه على جنوى