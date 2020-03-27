وباء كورونا يهدد أندية البرازيل بأزمة مالية كبيرة من قبل beIN SPORTS March 27, 2020 18:28 2:34 دقيقة ألقى فيروس كورونا بظلاله على الكرة البرازيلية، ما وضع الأندية أمام تحديات مالية كبيرة. تقارير إخبارية البرازيل كورونا -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة مبادرة جديدة لسان جيرمان 0:42 دقيقة عمدة ليفربول مستاء من قرار استقبال مشجعي أتلتيكو 0:36 دقيقة راموس يتبرع بأجهزة ومعدات طبية لمواجهة كورونا 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:48 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يلغي العديد من المنافسات 0:31 دقيقة لا تغيير في أسماء المتأهلين للأولمبياد رغم التأجيل 1:58 دقيقة بسبب كورونا.. بريطانيا موضع انتقاد من قبل تركيا 0:43 دقيقة ريال يحول ملعبه لتخزين معدات طبية لمكافحة كورونا 0:28 دقيقة وفاة الفرنسي ميشال هيدالغو "قائد ملحمة يورو 1984" 0:45 دقيقة بطولة ألمانيا: الأربعة الكبار يهبون لنجدة الصغار