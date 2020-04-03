هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة العراقي من قبل beIN SPORTS April 3, 2020 22:13 1:34 دقيقة عين الاتحاد الدولي لكرة القدم هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة العراقي ،تتألف من شخصيات كروية وأكاديمية ستعمل على مدى ستة أشهر قبل تنظيم انتخابات مجلسِ الإدارة الجديد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة توصيات مهمّة من مجموعة العمل القارية 1:34 دقيقة هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة العراقي 2:06 دقيقة لا تاريخ محددا لاستئناف الدوري الإيطالي 0:45 دقيقة الـ"ليغا" تدعو الأندية إلى اعتماد البطالة الجزئية 0:42 دقيقة بايرن ميونيخ يمدّد عقد مدربه فليك حتى عام 2023 5:53 دقيقة الـ"بريميرليغ" معلّق حتّى هذا التاريخ ! 2:44 دقيقة مطالبات بإعادة النظر في برنامج استئناف المنافسات 0:46 دقيقة طواف سويسرا لن يرى النور بسبب كورونا 5:27 دقيقة يويفا يدعو لإكمال الدوريات ويلمح لغضبه من بلجيكا 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية