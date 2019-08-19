وأفاد هونيس (67 عاما) صحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للغولف الأحد أنّه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي ولكن "سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت".



ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري.



ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى مؤقتاً بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حالياً نائبه في مجلس الاشراف على النادي.



وحكم على هونيس في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الإفراج المشروط بعد 14 شهراً على سجنه واستعاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه.



ويأتي تنحي هونيس مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى بايرن اعتباراً من 2020 تحضيراً لخلافة كارل هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.