وكان ليفاندوفكسي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في حزيران/يونيو 2023 عبّر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الإسباني، بعد تقارير عن نية ناديه بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند.

كما يعتقد المهاجم البولندي الذي سيبلغ 34 عاماً في آب/أغسطس المقبل وصاحب 49 هدفاً في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم أن مغامرته في بافاريا قد انتهت بعدما فاز بكل الألقاب الممكنة.

غير أن إدارة بايرن تخالف تطلعات أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين بحسب الفيفا حيث أكد هونيس (70 عاماً) أن ليفاندوفسكي سيبقى مع بايرن في شهر أيلول/سبتمبر، مؤكداً في مقابلة لإذاعة "بي آر24" الألمانية أنه "مقتنع بنسبة 100 في المئة أن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن الموسم المقبل. لديه عقد والمسألة سهلة وبهذه البساطة".

ولم تختلف كلمات مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن الرئيس الفخري، إذ كان صرّح قبل 15 يوماً خلال مؤتمر صحافي أن ليفاندوفسكي ما زال يرتبط ببايرن بموجب عقد وسيتابع اللعب معنا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بايرن مستعد لتقديم عرض جديد لمدة عام إضافي مع الشروط المالية ذاتها لهداف الدوري هذا الموسم (34 هدفاً في 32 مباراة)، غير أن الأخير يطالب بتمديد لموسمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه.

ودخل لاعب وسط بايرن السابق وقطر القطري الحالي الاسباني خافي مارتينيزعلى خط التكهنات إذ صرّح في نهاية نيسان/أبريل أن "هناك فرصة" لرحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة و"هو يعتقد أنه في حال لعب في إسبانيا كان سيفوز بالكرة الذهبية مرة أو مرتين. إنه يشعر أنه يستحق ذلك. ليس الأمر نفسه أن تلعب في الدوري الإسباني، في برشلونة أو ريال مدريد، كما هي الحال في الدوري الألماني".

ويبدو أن ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى عملاق بافاريا في عام 2014 قادماً من دورتموند مستعد للدخول بصراع مع ناديه الحالي من أجل كسب قضيته والرحيل إلى كاتالونيا في سعيه للبحث عن تحديات جديدة.