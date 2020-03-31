هل يمكن انقاذ الموسم الكروي في القارة العجوز؟ من قبل beIN SPORTS March 31, 2020 22:10 1:49 دقيقة يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعاً، بحضور ممثلين لكل الدول الأوروبية وذلك لمناقشة الحلول الممكنة لإنقاذ الموسم، ومحاولة التوصل إلى أفكار لمجابهة الآثار المادية، المترتبة على توقف النشاط الكروي في القارة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 11:37 دقيقة موجز الأخبار 0:22 دقيقة بواتينغ يتعرّض لحادث سير ! 1:49 دقيقة هل يمكن انقاذ الموسم الكروي في القارة العجوز؟ 0:16 دقيقة رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن كورونا 3:03 دقيقة فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين 0:42 دقيقة فيفا يتحرك لمساعدة مجتمع كرة القدم 0:27 دقيقة نادي جيلينا السلوفاكي يعلن إفلاسه بسبب "كورونا" 0:39 دقيقة رغبة شعبية ألمانية لإلغاء الفعاليات الرياضية ! 1:37 دقيقة الأندية توافق على تمديد فترة تعليق البوندسليغا 0:41 دقيقة اقتراح بنقل عدوى الإصابة بوباء كورونا للسائقين !