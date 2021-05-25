التصويت الذي أجرته رابطة الدوري الألماني، حصل فيه النرويجي الشاب على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، متفوقاً على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ. وأكمل هالاند الموسم بـ27 هدفاً في المركز الثالث لترتيب الهدافين، وكان له دور كبير في حصول بوروسيا دورتموند على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

