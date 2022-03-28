هاري كاين يسير بثبات نحو دخول تاريخ منتخب إنكلترا من قبل beIN SPORTS March 28, 2022 12:21 2:14 دقيقة يسير هاري كاين بخطى ثابتة نحو تخليد اسمه في سجلات هدافي المنتخب الإنكليزي حيث تمكن من معادلة رقم الأسطورة بوبي تشارلتون بـ49 هدفاً كما قلص الفارق مع الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة واين روني إلى أربعة أهداف فقط. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا هاري كاين -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة هاري كاين يسير بثبات نحو دخول تاريخ منتخب إنكلترا 4:00 دقيقة خيبة أمل في لبنان بعد الهزيمة الكبيرة أمام سوريا 3:00 دقيقة أسود الرافدين تتطلع إلى انتزاع البطاقة إلى الملحق 0:43 دقيقة كندا تتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاماً 0:35 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة السعودية الكبرى 3:02 دقيقة شيرين نجيم تحتفظ بلقب سباق جمعية بيروت ماراثون 1:17 دقيقة دورة ميامي: رود إلى ثمن النهائي لمواجهة نوري 0:33 دقيقة ديشان يؤكد جاهزية مبابي لودية جنوب إفريقيا 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال