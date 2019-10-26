نيمار يحتاج للمزيد من الوقت للتعافي من قبل beIN SPORTS October 26, 2019 10:35 1:25 دقيقة صرّح مدرب اللياقة في منتخب السيليسون فابيو ماسيريدجيان أن الفريق الطبي في نادي باريس سان جيرمان المشرف على نيمار أكد أن تعافي النجم البرازيلي من الإصابة يحتاج للمزيد من الوقت. مقابلات نيمار دا سيلفا المنتخب البرازيلي باريس سان جيرمان إصابة -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة "سواعد البحرين" تحجز تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 0:26 دقيقة فوز قاتل لبرايتون بقدم كابتن إيفرتون 5:00 دقيقة ليفاندوفسكي يقود بايرن إلى صدارة مؤقتة 3:20 دقيقة شالكه 0 بوروسيا دورتموند 0 0:39 دقيقة تييم إلى نهائي فيينا بعد مباراة حماسية ضد بيريتيني 3:00 دقيقة فرايبورغ 2 لايبزيغ 1 3:07 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ ليتشي ويمنح إنتر هدية ثمينة 0:23 دقيقة أم صلال يقيل كانيدا ويعيّن التونسي الأبيض 5:50 دقيقة سيتي يهزم أستون فيلا ويضيّق الخناق على ليفربول 0:49 دقيقة إنكلترا تفاجئ حاملة اللقب نيوزيلندا وتبلغ النهائي