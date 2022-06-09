أشاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بزملائه في المنتخب متمنيا أن يواصلوا تألقهم حتى كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وفي مقابلة حصرية مع قنواتنا أبدى نيمار فخره بعد أن بات قريبا من انتزاع لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة بيليه.
أشاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بزملائه في المنتخب متمنيا أن يواصلوا تألقهم حتى كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وفي مقابلة حصرية مع قنواتنا أبدى نيمار فخره بعد أن بات قريبا من انتزاع لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة بيليه.
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