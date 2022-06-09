أشاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بزملائه في المنتخب متمنيا أن يواصلوا تألقهم حتى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وفي مقابلة حصرية مع قنواتنا أبدى نيمار فخره بعد أن بات قريبا من انتزاع لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة بيليه.