

وسجل أوسيمهن رباعيته في الدقائق 9 و48 و65 و84، وصنع الهدف الثاني لمهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون (28).

وسجل تيريم موفي ثنائية في الدقيقتين 43 و60، وأضاف بيتر إيتيبو (55) وأديمولا لوكمان (63) وإيمانويل دينيس (90+2 من ركلة جزاء) الأهداف الأخرى.



وهو الفوز الثاني على التوالي لنيجيريا بعد الأول على سيراليون 2-1 في الجولة الأولى فانفردت بالصدارة مؤقتاً برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة غينيا بيساو التي تلتقي لاحقاً مع مع سيراليون.

في المقابل، منيت ساو تومي بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام مضيفتها غينيا بيساو 1-5.