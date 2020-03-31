وتمّ وضع النادي تحت الحراسة القضائية، بعد الصعوبات التي واجهته عقب توقف البطولة في سلوفاكيا بسبب وباء كورونا.

وأفاد النادي المتوج بلقب الدوري سبع مرات في بيانه، أنه قام بتسريح 17 لاعباً من مجمل واحد وخمسين، والذين لم يقبلوا تخفيض رواتبهم.

