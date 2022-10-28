نادي الوحدات يقبل قرار الاتحاد الأردني بإقامة مواجهة الفيصلي في إربد من قبل beIN SPORTS October 28, 2022 15:24 0:56 دقيقة في أحدث تطورات القضية المتعلقة بديربي الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني، أكد رئيسُ نادي الوحدات بشار الحوامدة أن فريقَه سيلعبُ المباراة في موعدِها على استاد الحسن في إربد. تقارير إخبارية الوحدات الأردني الفيصلي الأردني -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة نادي الوحدات سيواجه الفيصلي في إربد 0:36 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي والزمالك 0:27 دقيقة ماري سيغيب عن الملاعب لقرابة شهرين 8:13 دقيقة المنتخب القطري سيشارك في الكأس الذهبية 3:12 دقيقة ريال مدريد يحفظ ماء وجه الليغا أوروبياً 2:35 دقيقة برشلونة.. متاعب اقتصادية بسبب دوري الأبطال 2:26 دقيقة لونس لمواصلة تقديم عروضه الجيدة من بوابة تولوز 1:15 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي بطولة "نيو جيزة" 0:48 دقيقة لاعبة برشلونة كالدينتي تسجل هدفاً من منتصف الملعب 2:49 دقيقة دونتشيتش يعمق جراح نتس