مولودية الجزائر إلى مركز الوصافة من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 19:57 0:26 دقيقة ارتقى مولودية الجزائر إلى المركزِ الثاني في الدوري الجزائري بفوزه على ضيفِه شباب قسنطينة بهدفٍ دونَ مقابل في مباراةٍ مؤجلة عن الجولة الرابعة. تقارير إخبارية مولودية الجزائر شباب قسنطينة -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة وست هام يونايتد "بالضربة القاضية" أمام إيفرتون 0:26 دقيقة مولودية الجزائر إلى مركز الوصافة 0:29 دقيقة الترجي يحسم مواجهة القمة أمام النجم الساحلي 0:37 دقيقة تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لخفض رواتب لاعبيه 0:48 دقيقة لوبيتيغي واثق من إقامة مباراة الديربي أمام بيتيس 1:12 دقيقة غوارديولا يؤكد غياب 5 لاعبين عن مواجهة تشيلسي 0:29 دقيقة إصابة أوسيمهن لاعب نابولي بـ"كوفيد-19" 0:57 دقيقة تشيلسي يحقق أرباحا ملفتة رغم تداعيات جائحة كورونا 1:30 دقيقة دومينيك سعيد بالعودة للتدريب من بوابة نانت 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا