مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي من قبل beIN SPORTS April 2, 2021 15:37 1:21 دقيقة أبدى توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ، حزنه لإصابة زميله روبيرت ليفاندوفسكي مشيراً إلى أن غياب المهاجم البولندي لا يقتصر على وجوده كلاعب، بل كشخص أيضاً، وأوضح أن الفريق البافاري يملك البدلاء لسد الفراغ. مقابلات تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ توماس مولر -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة باليوكا يتوقع استمرار دوناروما مع ميلان 1:02 دقيقة يوفنتوس يفرض عقوبات على مكيني وديبالا وآرتور 1:00 دقيقة هل سيُضطر إنتر لبيع لوكاكو؟ 1:21 دقيقة مولر: بايرن يملك البدلاء لسد فراغ ليفاندوفسكي 0:50 دقيقة وكيل هالاند في جولة أوروبية لمحاولة تسويق اللاعب 1:05 دقيقة ألاردايس يتحدّث عن اليافع الصاعد غالاغير 0:47 دقيقة رودجرز: "غوارديولا أفضل مدرب في العالم" 1:11 دقيقة أرتيتا: "الاشراف على تدريب أرسنال كان تحدياً" 0:30 دقيقة قرعة "كان" الكاميرون يوم 25 يونيو 2:51 دقيقة شباب بلوزداد ومازيمبي – التغطية الخاصة