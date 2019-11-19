مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة تونس وغينيا الاستوائية تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة العاشرة.

ويسعى "نسور قرطاج"، لتأكيد بدايتهم المثالية في التصفيات عندما تغلبوا على المنتخب الليبي 4-1 في تونس العاصمة، وذلك في محاولة لتحقيق فوز جديد على أرض غينيا الاستوائية التي خسرت خارج أرضها مع تنزانيا (1-2) في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية سيكون اليوم الثلاثاء 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2. بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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