ورفعت موريتانيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة أمام بوروندي الثالثة ونقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقته إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 قبيل خوضه لمواجهة موريتانيا بفضل تعادل بوروندي مع جمهورية إفريقيا الوسطى (2-2) كما أنه ضمن صدارة المجموعة (11 نقطة).

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة لتحديد صاحب البطاقة الثانية إذ تحل موريتانيا ضيفة على إفريقيا الوسطى بينما تسافر بوروندي لملاقاة المغرب.

تفاصيل المواجهة

بدا واضحاً تأثر المنتخب المغربي بأرضية الملعب في الشوط الأول، برغم خوض المدرب البوسني وحيد خاليلودزيتش المباراة بتشكيلة "مثالية"، وكانت مشاركة لاعب إشبيليه الإسباني منير الحدادي تاريخية، إذ أنها المباراة الرسمية الأولى بقميص بلده الأم، بعدما مثل سابقاً منتخب إسبانيا مدة 14 دقيقة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2016 ضد مقدونيا الشمالية في الثامن من أيلول/سبتمبر 2014، واستفاد لاعب برشلونة السابق من القانون الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يسمح للاعبي كرة القدم بتغيير هويتهم الدولية بموجب شروط معينة.

ولعب الحدادي في خط الهجوم إلى جانب زميله في النادي الأندلسي يوسف النصيري وسليم أملاح وصانع ألعاب تشيلسي الإنكليزي حكيم زياش وظهير إنتر الإيطالي أشرف حكيمي.

ولم ترتق المباراة في الشوط الأول إلى المستوى المطلوب، حيث لم ينجح "أسوط الأطلس" برغم سيطرتهم المطلقة على المجريات، في تهديد مرمى الحارس الموريتاني ناموري دياو سوى مرى واحدة عندما أرسل آدم ماسينا الذي خاض باكورة مبارياته الدولية أيضاً، كرة عرضية أخطأها رومان سايس (11)، بينما تكتل المنتخب المضيف في منطقته معتمدا على المرتدات السريعة عبر مولاي أحمد خليل "بسام" ولاعب ديجون الفرنسي أبو بكر كامارا، إلا أنهما لم يشكلا أي خطورة على مرمى الحارس ياسين بونو.

وانفرد النصيري وسدد كرة زاحفة أمسكها الحارس الموريتاني (29).

ولم تتبدل الأمور في الشوط الثاني، سيطرة مغربية وتراجع مورياتني للدفاع، ومرّر الحدادي كرة عرضية إلا أن تسديدة لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني أيمن برقوق مرت بجانب المرمى (71).

وأنقذ بونو أول فرصة موريتانية عبر تسديدة مختار الحسن (78).