هدف فوز منتخب "المرابطون" أحرزه المهاجم مامادو سي في الدقيقة 53 ، لتحقق موريتانيا فوزها الأول في البطولة وهي التي تشارك فيها للمرة الثالثة ، لتكون هذه المشاركة هي الافضل في تاريخها بعدما اكتفت بالخروج من الدور الأول في أول مشاركتين.
موريتانيا إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين
هدف فوز منتخب "المرابطون" أحرزه المهاجم مامادو سي في الدقيقة 53 ، لتحقق موريتانيا فوزها الأول في البطولة وهي التي تشارك فيها للمرة الثالثة ، لتكون هذه المشاركة هي الافضل في تاريخها بعدما اكتفت بالخروج من الدور الأول في أول مشاركتين.
الملخصات بطولة أمم إفريقيا للمحليين منتخب موريتانيا