هدف فوز منتخب "المرابطون" أحرزه المهاجم مامادو سي في الدقيقة 53 ، لتحقق موريتانيا فوزها الأول في البطولة وهي التي تشارك فيها للمرة الثالثة ، لتكون هذه المشاركة هي الافضل في تاريخها بعدما اكتفت بالخروج من الدور الأول في أول مشاركتين.

