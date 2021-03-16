قال الملياردير البالغ 59 عاماً في مؤتمر صحافي "يجب أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم في المستقبل القريب".

وانتخب موتسيبي يوم الجمعة الماضي بالتزكية بعد انسحاب منافسيه الثلاثة والإبقاء على ايقاف سلفه الملغاشي أحمد أحمد بقضايا فساد وسوء إدارة.

ووعد عملاق التعدين والمناجم في بلاده بترك منصبه بعد ولايته الممتدة أربع سنوات، إذا "لم يحصل أي تقدم حقيقي" للاتحاد القاري في ظل رئاسته.

تابع "يجب أن نتوقف عن الافراط في التشاؤم والسلبية (حول كأس العالم). لم تنجح أي قارة من خلال التحسّر على اخفاقاتها".

ولم ينجح أي منتخب أفريقي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، فكان الدور ربع النهائي أبعد مشوار لها عبر الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا (2010).

وكان مشوار المنتخبات الافريقية محبطاً في المونديال الروسي الأخير عام 2018، فودّعت المنتخبات الخمسة من دور المجموعات (مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس).

لكن موتسيبي الذي كان رئيسا لنادي ماميلودي صنداونز لدى إحرازه لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016، بقي متفائلاً لدى حديثه خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ، للمرة الأولى بعد صعوده إلى المنصب الأعلى في الكرة الافريقية حيث قال: "أنا واثق من نجاح الكرة الافريقية، أن تصبح مكتفية ذاتيا والأفضل في العالم".

وعن كأس أمم افريقيا، قال موتسيبي إنه يريد الابقاء على اقامتها مرة كل سنتين، برغم مطالبة رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو بإقامتها مرة كل أربع سنوات على غرار كأسي العالم وأوروبا.

موعد أمم إفريقيا

وتقام المسابقة الأهم لدى المنتخبات في إفريقيا بين شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، ما يخلق حالة من شد الحبال بين المنتخبات الوطنية والأندية الأوروبية الراغبة بالتمسك بلاعبيها منتصف الموسم.

عندما توجت الكاميرون بطلة لنسخة 2017، غاب سبعة لاعبين أساسيين عن مشوارها لخشيتهم الدخول بصراع مع أنديتهم بسبب رحلة طويلة إلى الغابون.

نقل أحمد أحمد نهائيات 2019 إلى حزيران/يونيو-تموز/يوليو في مصر، لكن اللاعبين والمدربين شجبوا اللعب في ظل حرارة ناهزت الأربعين مئوية.

وتعود البطولة المقبلة، المؤجلة إلى 2022 بسبب فيروس كورونا، إلى أول شهرين من السنة، نظرا لتعرّض الكاميرون لأمطار غزيرة منتصف العام.

الجوائز المالية

وقال موتسيبي إن الجوائز المالية لدوري أبطال افريقيا والمسابقة الرديفة كأس الاتحاد (الكونفدرالية) هي منخفضة إلى حد غير مسموح، مردداً شكاوى العديد من مسؤولي الأندية لغياب أية مكاسب مادية جراء المشاركة.

تابع "عندما أحرز صندوانز دوري الأبطال، اضطررت لدفع أموال من جيبي للاعبين لأن الجوائز لم تكن كافية".

وينال بطل المسابقة 2,5 مليوني دولار والبطولة الرديفة 1,25 مليون دولار.

وعما إذا كان يطمح لتولي رئاسة فيفا، ردّ موتسيبي "بالطبع لا. يقوم إينفانتينو بعمل رائع ويجب أن ندعمه".

وساهم إنفانتينو بعقد اتفاق في الرباط قضى بتزكية موتسيبي على حساب السنغالي أوغوستان سنغور، الموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما، مقابل نيلهم مناصب نائب الرئيس أو المستشار الخاص للرئيس.



