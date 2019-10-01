مهدي بن عطية يعلن اعتزاله اللعب دوليا October 1, 2019 18:37 2:02 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS أعلن مهدي بن عطية لاعب الدحيل القطري اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب المغربي و أضاف بن عطية أنه أخبر مدرب أسود الأطلس وحيد خاليلوزيتش بقراره. مهدي بن عطية المنتخب المغربي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مباراة ريال مدريد (0) كلوب بروج (2) التغطية الخاصة 2:02 دقيقة مهدي بن عطية يعلن اعتزاله اللعب دوليا 0:26 دقيقة الهلال يكسب جولة الذهاب أمام السد 0:35 دقيقة مباريات اليوم الثلاثاء في أبطال اوروبا 0:30 دقيقة موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام وبايرن 0:30 دقيقة مباريات يوم الاربعاء في أبطال اوروبا 0:35 دقيقة مباريات اليوم - الثلاثاء 01 اكتوبر 2:32 دقيقة محمد بن خماسة في تجربة جديدة مع ملقا 0:30 دقيقة برشلونة وإنتر: البث المباشر والتغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة ليفربول وسالزبورغ - موعد البث المباشر