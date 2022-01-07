

أفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الجمعة، بكفالة عن مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي بنجامان مندي، المتهم بسبع جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، ووضعته تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وأصدر القاضي باتريك تومسون سراح مندي البالغ 27 عاماً بكفالة، في جلسة استماع في محكمة تشستر كراون، وفقاً لشروط "صارمة" تتضمن حجز جواز سفره.

يذكر أن مندي محتجز منذ اعتقاله واتهامه في 26 آب/أغسطس الماضي.

وقال تومسون إن المحاكمة لن تعقد قبل حزيران/يونيو المقبل على الأقل، لكن من المقرر أن يمثل مندي مرة أخرى لجلسة استماع في 24 كانون الثاني/يناير الحالي.