منتخب مصر يبدأ الاستعداد لخوض كأس الأمم من قبل beIN SPORTS January 3, 2022 14:20 2:26 دقيقة يستعدّ المنتخبُ المصري بقيادة مدرّبه البرتغالي كارلوس كيروش لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا المرتقبة بالكاميرون. تقارير إخبارية منتخب مصر كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مانيه وميندي يلتحقان بمعسكر المنتخب السنغالي 2:26 دقيقة منتخب مصر يبدأ الاستعداد لخوض كأس الأمم 0:34 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تصل إلى الكاميرون 0:41 دقيقة منتخب السودان يتعادل مع زيمبابوي ودياً 1:02 دقيقة ميسي يغيب عن أولى مباريات سان جيرمان في 2022 2:44 دقيقة ريال مايوركا يحتفل بأسطورة الفريق صامويل إيتو 3:29 دقيقة برشلونة يعود منتصراً من أرض مايوركا 0:43 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مباراة ريال مدريد وخيتافي 1:40 دقيقة فان دايك يفسّر أسباب تعادل ليفربول مع تشيلسي 2:13 دقيقة توخيل: كان بإمكاننا تحقيق الفوز