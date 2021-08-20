الشّوط الأول شهد أفضليّة ً للمنتخب البرتغاليّ الذي نجَح في إنهائه متقدماً بهدفين لواحد، كما شهدت الحصّة الأولى تعرّض العماني خالد العُرَيمي للطرّد لتلقّيه البطاقة الصفراء الثانية.

منتخب عـُمان دخل الشوط الثاني بقوّة محاولاً التغلب على النقص العدديّ والعودة في النتيجة، لكنّ البرتغال نجحت في توسيع الفارق في نهاية الشّوط إلى خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثالث، ليظفر المنتخب البرتغالي بالنّقاط الثلاث، ويحتل المركز الثاني بعد الجولة الأولى متأخراً بفارق الأهداف عن نظيره السّنغالي.