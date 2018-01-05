وكان نجم المباراة على ملعب جابر الدولي في الكويت، الحارس العُماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العُماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

وهي المرة الثانية يحرز المنتخب العماني اللقب بعد نسخة عام 2009 التي استضافها على أرضه، بينما فشل المنتخب الإماراتي في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.



وثأر المنتخب العماني من خسارته نهائي 2007 على أرض الإمارات، عندما أحرز المنتخب المضيف اللقب (1-صفر).



وبلغ منتخب عمان النهائي بفوزه على البحرين 1-صفر في نصف النهائي، بينما تأهلت الإمارات على حساب العراق بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادل المنتخبين سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.



وشكل المنتخب العماني الشاب بمعظمه، مفاجأة في هذه البطولة، وأثبت نفسه رقماً صعباً وعصياً على منافسين يفوقونه خبرة، وتمكن مدربه الهولندي بيم فيربيك الذي أكمل مطلع السنة عامه الأول مع منتخب السلطنة، من تكوين فريق متجانس يغلب عليه العنصر الشاب ويقوده المخضرم أحمد مبارك "كانو" الذي خاض البطولة للمرة الثامنة، واختير أفضل لاعب في المباراة مرتين في النسخة الحالية.