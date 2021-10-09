وسجل للبرتغال الدون كريستيانو رونالدو 37، المدافع خوسيه فونتي 84، وآندريه سيلفا 90.

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.



وفيما يلي تفاصيل من المباراة

- نهاية المباراة بفوز البرتغال 3-0.

- د 90 آندريه سيلفا يوقع على الثالث برأسية قوية.

- د 87 مرة جديدة الحظ يعاند لياو هذه المرة بالقائم وعلى طريقة أمور لا تصدق.

- د 81 العارضة تنوب عن الشيب بتسديدة رافاييل لياو نجم ميلان.

- منتصف الشوط الثاني ومنتخب البرتغال يبحث عن زيادة غلته التهديفية.

- د 48 الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي من قدم الخبير خوسيه فونتي بعد تسديده لكرة عائدة من الشيب.

- بداية الشوط الثاني.



- نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال 1-0.

صار في رصيد رونالدو 112 هدفاً دولياً وهو على قمة ترتيب هدافي المنتخبات في العالم.

- د 37 رونالدو يوقع على الهدف الأول بعد متابعة داخل منطقة إثر هفوة من المدافع بسام الراوي.

- د 34 رونالدو يضيع أخطر فرص اللقاء بإنفراده التام مع الشيب.

- د 25 رأسية من كريستيانو رونالدو يمسك بها الشيب.

- منتصف الشوط الأول يمر بضغط من البرتغال ولكن دفاع ممتاز من جانب قطر.

- سعد الشيب حارس العنابي بطل الدقائق العشر الأولى بإبعاده أكثر من كرة خطرة للبرتغال.

- انطلاق المباراة..