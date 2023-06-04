منتخب أوروغواي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم للشباب من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 00:47 3:07 دقيقة بلغ منتخب أوروغواي نصف نهائي كأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية 2-0 فجر الإثنين. وسجل لمنتخب الأوروغواي أندرسون دوراتي 21 ولاعب منتخب أميركا جوشوا ويندر بالخطأ في مرمى فريقه 56 الملخصات كأس العالم للشباب -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة أوروغواي إلى المربع الذهبي في كأس العالم للشباب 4:43 دقيقة برشلونة يختتم موسمه بالخسارة أمام سلتا فيغو 5:12 دقيقة سابالينكا تبلغ ربع نهائي رولان غاروس 2:02 دقيقة كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب 4:50 دقيقة الأهلي يفوز ذهاباً على الوداد في مباراة مشوقة 1:28 دقيقة لاعبو إسبانيول يحتجون على التحكيم بطريقتهم الخاصة 0:54 دقيقة جماهير نابولي تحتفل بلقب السكوديتو 1:04 دقيقة ريال مدريد يودع نجومه بعد إعلان مغادرتهم الملكي 5:45 دقيقة أتليتيكو مدريد يهدر فرصة اقتناص المركز الثاني 5:10 دقيقة بنزيمة يسجل وريال مدريد يتعادل مع أتلتيك بلباو