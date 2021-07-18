واحتاج شاكيل مور لعشرين ثانية فقط حتى يضع أميركا في المقدمة ويقودها للفوز أمام كندا بهدف دون رد فجر الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وحافظ منتخب أميركا على الهدف الذي يعد الأسرع في تاريخ مشاركاته في البطولة، ليقتنص النقاط الثلاث أمام منافسه على الصدارة.

😱 أسرع هدف للمنتخب الأميركي 🇺🇸 في تاريخ البطولة !!!



شاكيل مور احتاج فقط لـ20 ثانية ليعلن عن أول أهداف المباراة أمام كندا 🇨🇦#كأس_الكونكاكاف_الذهبية | #الكأس_الذهبية #GoldCup21 pic.twitter.com/PsU17Fbgsq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 18, 2021

وتوقف رصيد كندا التي تأهلت مسبقاً إلى ربع النهائي عند ست نقاط خلف أميركا المتصدرة (9 نقاط) صاحبة الأرض ووصيفة النسخة الماضية.

وفي مباراة ترتيبية انتصرت هايتي على مارتينيك 2-1 لتحقق أول فوز لها في المسابقة بعد خسارتين تاركة الأخيرة في قاع المجموعة دون نقاط.

