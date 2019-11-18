ملعب البيت .. صرح معماري يقترب من الاكتمال November 18, 2019 14:04 2:56 دقيقة بات ملعب البيت بمدينة الخور شبه جاهز للتدشين الرسمي، الصورة اكتملت لهذه التُحفة المعمارية التي تتفرد في تصميمها المستوحى من التراث القطري العربي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة القائد فان دايك يغيب عن مباراة إستونيا 2:02 دقيقة رونالدو يخرج عن صمته 1:08 دقيقة رونالدو "متهم" بسرقة هدف لزميله مع منتخب البرتغال 0:41 دقيقة ناشئو البرازيل لم يتأهلوا إلى المونديال وفازوا به 0:41 دقيقة البرازيل تنتفض وتحرز كأس العالم لتحت 17 عاماً 3:06 دقيقة تركيا تنهي مشوارها بالفوز على أندورا 3:08 دقيقة فرنسا تحسم صدارة المجموعة الثامنة 0:47 دقيقة تسيتسيباس يتوّج ببطولة الماسترز الختامية 4:34 دقيقة إنكلترا المتأهلة تنهي مشوارها بفوز عريض على كوسوفو 5:30 دقيقة هل هذه ركلة جزاء ؟ تعرف على القانون الجديد !