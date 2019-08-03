على أرضية ميدان "سيغنال إيدونا بارك"، بدا دورتموند صاحب الأرض أكثر جاهزية ورغبة في التتويج من ضيفه، وتمت ترجمة ذلك في الشوط الثاني بهدفين متتالين عبر كل من الإسباني باكو ألكاسير (48) والإنكليزي جايدون سانشو (69).

جدير بالذكر أنّ هذا اللقب هو السادس لدورتموند في السوبر المحلي وبات يتخلف بلقب واحد عن النادي البافاري حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة (7 مرات).

وبفوزه بنتيجة 2-0 اليوم يعود دورتموند ببايرن لتذكر هزيمته في السوبر عام 2014 وبالنتيجة ذاتها وعلى الملعب ذاته.

وكان دورتموند خسر نهائيي 2016 (2-0) و2017 (2-2 وركلات الترجيح 5-4) لمصلحة غريمه قبل أن يتمكن من الثأر "رياضياً" هذا اليوم.

ملخص مباراة وأهداف بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ (2-0)

نهاية المباراة: بوروسيا دورتموند 2-0 بايرن ميونيخ

في سيناريو مماثل للشوط الأول، آلت نهاية المباراة إلى عقم كبير في الفرص الحقيقية لا سيما بعد هدفي دورتموند المباغتين والذين أثرا كثيراً على معنويات البافاريين الذين رموا المنديل مبكراً ولم يبدوا أية مقاومة كبيرة لرغبة أبناء فسنفاليا الجامحة في معانقة لقب السوبر الذي غاب عنهم منذ 2014 وعلى حساب البايرن بالذات.

دق 69: المتألق جايدون سانشو يكلّل جهوده في المباراة بانطلاقة سريعة ختمها بتسديدة ماكرة في مرمى نوير معلناً ثاني أهداف "الجراد الأصفر".

دق 60: بايرن كاد يعادل النتيجة بعد ارتباك كبير في دفاعات دورتموند غير أن الحارس مارفين هيتز أنقذ الموقف ببسالة.

دق 48: هدف ا الإنكليزي سانشو يتلاعب بدفاعات بايرن ويمهد كرة على طبق للإسباني ألكاسير والأخير يزور شباك نيور بتسديدة زاحفة صعبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

20 دقيقة أخيرة لم تشهد فرصاً خطيرة من الجانبين في ظل انحصار الكرة في وسط الملعب بسبب الحوار التكتيكي المحتدم بين الفريقين.

- دق 23: في أول رد فعلي حقيقي من "البافاري" على هجمات دورتموند كينغسلي كومان يسدد ويصطدم بتميز الحارس مارفين هيتز بعد مجهود كبير من ليون غوريتسكا.

- دق 20: دورتموند يقترب مجدداً من افتتاح باب التهديف عبر البرتغالي بابلو غيربرو من تسديدة أرضية كان لها نوير بالمرصاد.

- دق 14: القناص الإسباني باكو ألكاسير كاد يعاقب نوير على خروجه غير المحسوب بتسديدة من وسط الميدان انحرفت عن القائم بقليل.

- دق 1: دورتموند يدشن المواجهة بقوة وبلا مقدمان ومن أول دقيقة ماركو ريوس يسدد كرة قوية كانت في طريقها إلى الشباك لولا تعملق الحارس مانويل نوير في التصدي.

بداية المباراة

تشكيلتا المنتخبين

بوروسيا دورتموند: مارفين هيتز - عمر توبراك - جوليان فيغل - لوكاس بيتشيك - مانويل أكانجي - نيكو شولز - أكسل فيتسل - رافاييل غيريرو - ماركو رويس - جايدون سانشو - باكو ألكاسير.

بايرن ميونيخ: مانويل نويل - نيكلاس سولي - جيروم بواتنغ - جوشوا كيميش - دافيد ألابا - كورنتين توليسو - ليون غوريتسكا - تياغو ألكانتارا - توماس مولر - كينغسلي كومان - روربت ليفاندوفسكي.