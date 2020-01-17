على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وقع رباعية "عيال الذيب" كل من الكوري الجنوبي نام تاي هي (5) والجزائري بغداد بونجاح بثنائية في الدقيقتين (21 و45) وأكرم عفيف أحسن لاعب في آسيا 2019 في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه.

وحظي المدرب الإسباني تشافي هرنانديز بتشجيع واسع من جماهير السد في المباراة، وأتت في أعقاب التقارير حول احتمال عودة نجم خط الوسط الدولي السابق الى ناديه الكاتالوني لتولي مهام التدريب، قبل ان يرفض الأخير المهمة وتختار إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تعيين كيكي سيتيين بدلاً من المُقال إرنستو فالفيردي.

وظهر السد في أفضل حالاته الفنية من خلال بونجاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، وأكرم عفيف وحسن الهيدوس.

ويعدّ هذا اللقب الثاني لتشافي كمدرب مع "الزعيم" عقب تتويجه بكأس السوبر على حساب الدحيل أيضاً (1-صفر) مطلع الموسم الحالي.

أمّا مدرب الدحيل البرتغالي روي فاريا فقد أخفق في إضافة لقبه الثاني في رصيده بعد الأول الموسم الماضي حين رفع لقب مسابقة كأس الأمير على حساب السد بالذات (4-1).

وتعدّ مواجهة اليوم السادسة التي تجمع المدربين، حيث تفوق تشافي على فاريا بقيادة السد إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب الدحيل بالتعادل 1-1 ذهابا والفوز 3-1 إيابا، وقاد فاريا فريقه إلى الفوز على السد 4-1 في المرحلة التاسعة من الدوري هذا الموسم.

وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية، وكانت الأولى في نهائي 2018 وفاز الدحيل 2-1، وتأجلت البطولة الموسم الماضي بسبب مشاركة المنتخب القطري في بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في حزيران/يونيو الماضي.

وكان الدحيل بلغ المباراة النهائية بفوزه على السيلية 2-صفر، في حين أطاح السد بنظيره الريان 4-1.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

نادي الدحيل

نادي السد