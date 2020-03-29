ملاعب الأندية البرازيلية في خدمة مصابي كورونا من قبل beIN SPORTS March 29, 2020 11:59 2:54 دقيقة مواجهة وباء كورونا تستدعي تظافر جهود جميع القطاعات بما في ذلك الرياضة وهو ما يحدث في العديد من دول العالم، في البرازيل أعلنت السلطات المحلية تسخير الملاعب لتكون فضاء يأوي المرضى في خطوة تهدف التخفيف من الضغط الكبير على المستشفيات. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة العناية باللياقة البدنية هم مشترك للاعبين 2:54 دقيقة ملاعب الأندية البرازيلية في خدمة مصابي كورونا 0:47 دقيقة مصادر إعلامية: الـ NBA سيستكمل على الطريقة الصينية 0:24 دقيقة أتليتيكو مدريد يعلن عن وفاة لاعب من الفئات السنية 1:32 دقيقة أرتيتا يشرح محنته في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا 0:40 دقيقة إمكانية مواصلة الموسم من دون جماهير 0:43 دقيقة يوفنتوس: آثار الاتفاق مع اللاعبين تصل إلى 90 مليون 2:53 دقيقة تقرير: فتح ملعب الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا 2:20 دقيقة تقرير عن تأثر حقوق بث الدوري الفرنسي بفيروس كورونا 2:17 دقيقة كرة القدم في بيلاروسيا غير آبهة بفيروس كورونا