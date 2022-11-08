مقابلة خاصة مع ديفيد بيكهام من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 23:01 22:30 دقيقة شاهد البرنامج الخاص مع نجم الكرة الإنكليزية السابق وسفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ ديفيد بيكهام. مقابلات ديفيد بيكهام كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة برشلونة يعود بفوز شاق من أرض أوساسونا 22:30 دقيقة مقابلة خاصة مع ديفيد بيكهام 5:42 دقيقة فوز كبير لبايرن ميونيخ على فيردر بريمن 1:11 دقيقة إصابة مقلقة لماني قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يسقط على أرض فولفسبورغ 0:57 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند 0:30 دقيقة غياب "مفوغو" حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA™ 0:42 دقيقة ماذا قال غراهام بوتر قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 0:58 دقيقة كأس بيلي جين كينغ: أستراليا تتغلّب على سلوفاكيا 1:02 دقيقة هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية