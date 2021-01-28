معسكر تدريبي للاعبين دون أندية في المغرب من قبل beIN SPORTS January 28, 2021 16:20 2:49 دقيقة يواصل الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين تجميع اللاعبين الذين لا يتوفرون على ناد في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية من خلال تنظيم معسكرات تدريبية من أجل إتاحة الفرصة لهذه الفئة. تقارير إخبارية المغرب -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة "يويفا" يؤكد التزامه بإقامة الـ"يورو" في 12 مدينة 2:07 دقيقة بيستافين يفوز بسباق "فاندي غلوب العالمي" لليخوت 6:30 دقيقة الشارع الياباني متخوف من استضافة الأولمبياد 0:31 دقيقة كاغاوا ينضمّ إلى صفوف باوك 0:32 دقيقة موساكيو ينتقل من ميلان إلى لاتسيو 0:25 دقيقة صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومرسيليا 0:57 دقيقة ليفاندوفسكي ونوير يشددان على أهمية الفوز باللقب 3:18 دقيقة توتنهام لتجاوز عقبة ليفربول الجريح 1:01 دقيقة نجوم التنس على أبواب الحرية قبل أسبوع مزدحم 6:30 دقيقة تأكيد إرجاء حدث تجريبي للأولمبياد بسبب قيود السفر