معرض فوتوغرافي لتوثيق البطولات التي استضافتها قطر من قبل beIN SPORTS September 8, 2022 10:56 2:36 دقيقة نظم المصورُ الفتوتوغرافي جاسم أحمد البوعينين معرضاً فوتوغرافياً وثّق فيه رحلته في تصوير أبرز بطولات كرة القدم التي احتضنتها قطر خلال السنوات الأخيرة عربياً وآسيوياً ودولياً. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة نانت يعود إلى الواجهة الأوروبية بعد غياب طويل 3:06 دقيقة فنربهتشه يستهلّ مشواره القارّي بملاقاة دينامو كييف 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال سوسييداد 2:36 دقيقة معرض فوتوغرافي لتوثيق البطولات التي استضافتها قطر 0:33 دقيقة سابالينكا وشفيونتيك إلى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 1:01 دقيقة سانيه: "فخور بزملائي" 1:11 دقيقة ليفاندوفسكي: "من المهم الفوز بنتيجة كبيرة" 1:25 دقيقة غريزمان يتحدّث عن الهدف الذي سجله في شباك بورتو 3:53 دقيقة ريشارليسون يقود توتنهام للفوز على مارسيليا 4:50 دقيقة غريزمان يقود أتليتيكو مدريد لفوز مثير على بورتو