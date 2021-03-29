حقق المنتخب المصري فوزاً عريضاً على ضيفه منتخب جزر القمر بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مواجهات المجموعة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وضرب منتخب الفراعنة بقوة مع انطلاق الشوط الأول بإحرازه أربعة أهداف متتالية عن طريق محمد النني في الدقيقة 15 ثم محمد شريف في الدقيقة 17 قبل أن يحرز محمد صلاح هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و25.

وحسم المنتخب المصري بذلك صدارة المجموعة السابعة لصالحه برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد جزر القمر عند 9 نقاط في المركز الثاني وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى النهائيات منذ الجولة الماضية.

تفاصيل المباراة

وسيطر الفراعنة على أغلب فترات الشوط الاول، ولم يصمد منتخب جزر القمر سوى 14 دقيقة، كونه خاض اللقاء بعدد كبير من اللاعبين البدلاء، ووضح فارق الخبرات فنياً ومهارياً مقارنة مع لاعبي منتخب مصر.

وأثمر ضغط مصر هدفا أول من ركلة ركنية لعبها محمد مجدي "أفشة" إلى النني على حدود المنطقة فسددها في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى علي أحمادا (15).

ومن خطأ دفاعي للقائد نديم عبده قطع أفشة الكرة ومررها لشريف الذي انفرد وسدد على يمين حارس جزر القمر محرزاً الهدف الثاني (17).

ومرر محمود حسن "تريزيغيه" كرة إلى القادم من الخلف شريف من هجمة منظمة فمررها الأخير إلى صلاح داخل المنطقة فسددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى أحمادا (21).

وواصل أفشة تألقه في صناعة الاهداف، ومرر كرة على طبق من ذهب إلى صلاح خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وراوغ الحارس وسددها في المرمى الخالي (25).

وكان رد الضيوف من هجمة مرتدة انهاها ناصر شامد بتسديدة أبعدها محمد الشناوي بصعوبة إلى ركنية (40).

وتحسن اداء الضيوف قليلا مع بداية الشوط لثاني بعدما أجرى مديرهم الفني امين عبده ثلاث تغييرات دفعة واحدة، وسدد فايز سليماني كرة ابعدها الحارس البديل محمود عبد الرحيم "جنش" الى ركنية (56).

وهدأ ايقاع المباراة مع تراجع أداء أصحاب الأرض وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسدد سليماني كرة ابعدها عمر جابر إلى ركنية وهي في طريقها للمرمى (78).

وفي المجموعة ذاتها، خسرت توغو امام ضيفتها كينيا بهدف لهنري اينينفول (90 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لحسن عبدالله (32) ومسعود جوما (65 من ركلة جزاء).

وعززت كينيا موقعها في المركز الثالث برصيد 7 نقاط مقابل نقطتين لتوغو.

