مصادر إعلامية: "يويفا" بصدد زيادة منتخبات اليورو إلى 32 اعتباراً من نسخة 2028 من قبل beIN SPORTS March 9, 2022 13:47 0:43 دقيقة أفادت مصادر إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بصدد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا إلى 32. تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كأس أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 6:41 دقيقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان – التغطية الخاصة 3:36 دقيقة باريس سان جيرمان مستعد لموقعة سانتياغو برنابيو 1:57 دقيقة استاد خليفة جاهز لاستقبال نهائي كأس أمير دولة قطر 0:43 دقيقة مصادر إعلامية: "يويفا" بصدد زيادة منتخبات اليورو 0:42 دقيقة تعادل أميريكا مينييرو مع برشلونة الإكوادوري 0:32 دقيقة مشاركة دجوكوفيتش في إنديان ويلز غير مؤكدة 1:10 دقيقة 50 نقطة لإيرفينغ تعيد نتس إلى سكة الانتصارات 0:35 دقيقة الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدربه موسيماني 1:18 دقيقة دوناروما: "قدمنا مباراة رائعة في الذهاب" 6:41 دقيقة قمّة تحبس الأنفاس بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان