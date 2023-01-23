ويأتي هذا القرار بعد خروج المنتخب الليبي من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، بخسارتين أمام كلّ من الجزائر وموزمبيق، قبل أن يحقق فوزاً وحيداً على حساب أثيوبيا، وفي انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم فإنّ مساعد مارتينز عبد الله صال أكد خبر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

