مشجعو إنتر ويوفنتوس يعبّرون عن خيبة أملهم من قبل beIN SPORTS May 23, 2022 21:06 2:28 دقيقة عبّر مشجعو إنتر ويوفنتوس عن خيبة أملهم بعد فشل فريقي "النيراتزوري" و"البيانكونيري" في الفوز بلقب "السكوديتو" الذي توج به فريق الميلان في أخر جولة من الدوري الإيطالي. تقارير إخبارية إنتر يوفنتوس -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة مشجعو إنتر ويوفنتوس يعبّرون عن خيبة أملهم 0:59 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر سوف تكون الأفضل 0:59 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر سوف تكون الأفضل 1:08 دقيقة تين هاغ يكشف عن رؤيته المستقبلية لمانشستر يونايتد 1:13 دقيقة الخليفي فخور بتمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان 1:14 دقيقة مبابي في حديث خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة تيرزيتش مدرباً جديداً لدورتموند 0:39 دقيقة نادال يستهل مشواره بالفوز على الأسترالي تومسون 3:18 دقيقة مبابي: قراري بالبقاء صائب ورياضي بالكامل 0:56 دقيقة الخليفي: بقاء مبابي كان مرتكزا على المشروع الرياضي