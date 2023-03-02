الورشة الأولى استضافها مستشفى "سبيتار" بحضور ممثلي مختلف الاتحادات الآسيوية لكرة القدم للطب الرياضي والذي فاق عددهم المائة وانقسمت أعمال الورشة بين محاضرات الخبراء المختصين في الطب الرياضي وتقديم أحدث الإسعافات لأخطر الإصابات في ملاعب كرة القدم وكيفية التدخل السريع وأهم خطواته مع أشهر الطواقم الطبية في سبيتار يتقدمهم الطبيب الجراح الدكتور خالد الخليفي وعدد من المختصين في هذا المجال بينهم الدكتورة ليزال جيريتيسما.