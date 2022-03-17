تحصل فريق الجنوب الفرنسي على ركلة جزاء لكن امين حاريت لم يتمكن من تسجيلها في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 63، تمكن دان ندوي من إفتاح التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يتمكن جينكيس أوندر من تسجيل هدف التعادل لمرسيليا في الدقيقة 74، وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل فالونتان رونجييه هدف فوز مرسيليا.

وعلى ملعب "باركن" في العاصمة الدنماركية، حسم أيندهوفن الهولندي تأهله إلى ربع النهائي باكتساحه مضيفه كوبنهاغن برباعية نظيفة.

وكان الفريقان تعادلا بأربعة أهداف لكل منهما في مباراة الذهاب، ليعبر أيندهوفن بفوزه 8-4 في مجموع المباراتين.

كما تأهل بودو غليمت النرويجي بعد تعادله 2-2 مع مضيفه ألكمار الهولندي بعد التمديد، ليعبر بتفوقه 4-3 بمجموع المباراتين.

