مراسم تتويج نادي الدحيل بالنسخة الـ50 من كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS March 18, 2022 20:04 10:48 دقيقة كانت ليلة مميزة جداً في استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث توج الدحيل بلقب كأس أمير دولة قطر، بفوزه في النهائي على الغرافة 5-1. الغرافة كأس أمير دولة قطر الدحيل -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة وفاق سطيف الجزائري يبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة مانشيني يقرر عدم استدعاء بالوتيلي 0:37 دقيقة برشلونة يعلن إصابة ديست 10:48 دقيقة مراسم تتويج نادي الدحيل بكأس أمير دولة قطر 2:18 دقيقة العلي يتحدث عن تكاتف الجميع في نادي الدحيل 1:02 دقيقة المعز علي: الفريق كان مُركزاً ومصمماً على الفوز 1:30 دقيقة خليفة خميس: اللقب جاء بعد مجهودات كبيرة 3:49 دقيقة الأهلي المصري يتجاوز المريخ السوداني 7:56 دقيقة الدحيل يتوّج بلقب كأس أمير دولة قطر 11:46 دقيقة وقائع حفل افتتاح نهائي كأس أمير دولة قطر