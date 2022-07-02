مراسم افتتاح كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022 من قبل beIN SPORTS July 2, 2022 23:38 11:59 دقيقة شاهد مراسم افتتاح كأس أمم إفريقيا للسيدات توتال إنرجيز المغرب 2022. تقارير إخبارية المغرب كأس أمم إفريقيا للسيدات -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة فوز مهم لسيدات المنتخب المغربي في مستهل الـ"كان" 11:59 دقيقة مراسم افتتاح كأس أمم إفريقيا للسيدات 4:44 دقيقة كيريوس يزيح تسيتسيباس ويبلغ ثمن نهائي ويمبلدون 5:45 دقيقة نادال يتجاوز سونيغو ويبلغ ثمن نهائي ويمبلدون 2:38 دقيقة حضور لافت للجماهير الجزائرية 0:28 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع تاركوفسكي في صفقة انتقال حر 0:35 دقيقة هل سيغادر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد؟ 5:30 دقيقة بادوسا تتجاوز عقبة كفيتوفا بنجاح 0:33 دقيقة ياكوبسون يفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا 0:35 دقيقة غفران بلخير تحرز ذهبية رفع الأثقال