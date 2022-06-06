مدرب منتخب أميركا فخور بتصرف لاعبيه من قبل beIN SPORTS June 6, 2022 19:59 1:15 دقيقة أثنى غريغ بيرهالتر مدرب منتخب أميركا لكرة القدم، على اللاعبين الذين أرسلوا خطابا إلى الكونغرس للتحرك بشأن حالات إطلاق النار المتعددة في الولايات المتحدة. وأبدى بيرهالتر فخره بتصرف اللاعبين ولعبـِهم دوراً مهماً في المجتمع. تقارير إخبارية منتخب أميركا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تقارير: غابرييل جيسوس صفقة محتملة لريال مدريد 0:35 دقيقة المنتخب الكولومبي يبلغ نصف نهائي بطولة تولون 0:30 دقيقة المنتخب السعودي يحافظ على صدارة المجموعة الرابعة 1:04 دقيقة مدرب أستراليا يطالب لاعبيه بتقديم أفضل مستوياتهم 1:15 دقيقة مدرب منتخب أميركا فخور بتصرف لاعبيه 13:08 دقيقة جونينيو يتحدث عن طموح نيمار وتحديات مدرب البرازيل 0:50 دقيقة تقارير تشير لرفض ليفربول عرضاً من بايرن بخضوص ماني 0:45 دقيقة ليفربول يمدد عقد لاعبه ميلنر حتى 2023 3:02 دقيقة بهدف لنيمار... البرازيل تتجاوز اليابان ودياً 0:29 دقيقة الوحدات يقدم غوميس لوسائل الإعلام